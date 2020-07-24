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  • Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки
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    Станция очистки

    AC52

    Беспроводная Станция Самоочистки

    Всего одна минута и ваша бритва будет как новая. Подключите бритву к станции самоочистки Quick Clean Pod, чтобы очистить и смазать бритву; таким образом вы продлите срок ее эффективного использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Станция очистки

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    Беспроводная Станция Самоочистки

    Подходит только для новых моделей с угловыми бритвенными головками

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для моделей бритв:
      • S5531
      • S5532
      • S5533
      • S5535
      • S5536
      • S5579
      • S5581
      • S5582
      • S5583
      • S5584
      • S5585
      • S5586
      • S5587
      • S5588
      • S5589
      • S7731
      • S7732
      • S7735
      • S7782
      • S7783
      • S7786
      • S7788
      • S8050
      • S9931
      • S9932
      • S9933
      • S9935
      • S9936
      • S9938
      • S9982
      • S9983
      • S9985
      • S9986
      • S9987
    Badge-D2C

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