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  • Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки Беспроводная Станция Самоочистки
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    Shavers Станция очистки

    AC52

    Беспроводная Станция Самоочистки

    Всего одна минута и ваша бритва будет как новая. Подключите бритву к станции самоочистки Quick Clean Pod, чтобы очистить и смазать бритву; таким образом вы продлите срок ее эффективного использования.

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    Shavers Станция очистки

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    • Бритвы (головки угловатой формы)
    • Черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасные части

      Подходит для следующих продуктов
      • S5579, S5584, S5586, S5880, S5884
      • S5885, S5886, S5887, S5898, S6900
      • S7782, S7783, S7786, S7788, S7882
      • S7885, S7886, S7887, S8692, S8697
      • S9974, S9975, S9976, S9980, S9982
      • S9983, S9985, S9986
    Badge-D2C

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