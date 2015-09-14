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    ADR610 Автомобильный видеорегистратор

    ADR61BLX1

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные.

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    ADR610 Автомобильный видеорегистратор

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    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    с функцией обнаружения столкновений и показателем уровня утомляемости

    • Full HD 1080p
    • Автоматическое обнаружение столкновения
    • Индекс и показатель уровня утомляемости
    Автоматическая запись сразу после включения зажигания

    Автоматическая запись сразу после включения зажигания

    Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

    Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

    Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

    При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

    Индекс и показатель уровня утомляемости

    Индекс и показатель уровня утомляемости

    Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

    Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

    Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

    Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

    Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

    Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

    Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

    Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации

    Автомобильный видеорегистратор Philips изготовлен из высококачественных компонентов, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и экстремальным температурным условиям.

    Сертификация CCC/CE/FCC для безопасной установки и эксплуатации

    Автомобильный видеорегистратор Philips отвечает требованиям международной сертификации и прошел тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам, таким как сигнал GPS или мобильного телефона.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Ваш помощник на дороге
      Характеристики изделия
      с функцией оповещения об усталости

    • Описание продукта

      Диапазон диафрагмы
      F/2.0
      Автоматическая настройка экспозиции
      Да
      Авторегулировка баланса белого
      Да
      Автоматическая запись
      Да
      Обнаружение столкновений
      Да
      Автоматическая отметка даты и времени
      Да
      Обозначение
      ADR610
      Дисплей
      2", ЖК-дисплей
      Резервное копирование файла
      Да
      Формат файлов
      Сжатие видеоданных .MOV, H.264
      Фиксированный объектив
      Широкоугольный, FOV 100° (по диагонали)
      G-датчик
      Да
      Датчик изображения
      3,1 МП, CMOS
      Улучшенная видимость в ночное время суток
      нет
      Интерфейс
      Mini USB 2.0, HDMI, динамик
      Внутренняя память
      64 МБ, SPI Flash
      Языки
      Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский и русский
      Автоотключение ЖК-дисплея
      Да
      Использовать при температуре
      от 0 до 65  °C
      Запоминающее устройство с произвольной выборкой
      64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM
      Запись медиаконтента (внешняя память)
      Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)
      Время записи
      200 мин при 16 ГБ (для Full HD)
      Непрерывная циклическая запись
      Да
      Температура хранения
      -20 ~ 70  °C
      Технология
      Видеорегистратор
      Видеоразрешение
      Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с

    • Логистические данные

      Кол-во в упаковке
      10
      Артикул
      ADR61BLX1
      Код изделия (Китай)
      17402730
      EAN (Китай)
      6947939174027

    • Аксессуары в комплекте

      Аксессуары
      Кабель 12 В, кронштейн
      Питание
      Автомобильный адаптер 12 В
      Длина кабеля питания
      4  м

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      60  г
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      72,8 x 53,3 x 31,34  миллиметра
      Вес упаковки (включая устройство)
      270  г

    • Информация об упаковке

      EAN1
      6947939174027
      EAN3
      6947939174034

    Badge-D2C

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