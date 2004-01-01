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AEA8200A/00

AEA8200A/00
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    AEA8200A/00

    AEA8200A/00

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AEA8200A/00

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AEA8200A/00

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      Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange

      Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.

      Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием

      Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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