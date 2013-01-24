Ключевые слова для поиска
ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ
Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ
Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах
ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ
Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ
Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки тела, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм без непосредственного контакта острых режущих краев с кожей.
Уникальная конструкция с двусторонним триммером и гребнем 3 мм позволяет захватывать и подрезать волоски, растущие в разных направлениях. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.
Компактный триммер, работающий от батареи типа AA, можно использовать в любых условиях — как только он вам понадобится. Одна батарея обеспечивает до двух месяцев работы (время может варьироваться в зависимости от типа волос и частоты использования). Для оптимальной работы прибора используйте только высококачественные щелочные элементы питания Philips типа AA.
Водонепроницаемый триммер для тела на 100 % защищен от влаги, поэтому очистка не требует усилий: просто промойте его водой. Для лучших результатов рекомендуется использование на сухих волосах до принятия душа.
Прорезиненное покрытие не скользит даже при намокании, обеспечивая точность движений как в душе, так и в обычных условиях.
С помощью шнура для ванной комнаты триммер для тела можно подвесить в удобном месте. Полная готовность к работе в любой ситуации.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
Режущая система
Создайте свой стиль
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание