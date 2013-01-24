ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах