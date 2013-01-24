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Bodygroom series 1000

триммер для тела

BG105/10
Общая оценка / 5
6 наград
  • ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ
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    Bodygroom series 1000 триммер для тела

    BG105/10
    Общая оценка / 5
    6 наград

    ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

    Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Bodygroom series 1000 триммер для тела

    ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

    Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

    Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Bodygroom series 1000 триммер для тела

    ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

    Series 1000 – прекрасная замена ручным или электрическим приборам, которые изначально были предназначены по уходу за лицом. Приборы этой серии, разработанные специально для ухода за телом, отличаются уникальной системой защиты кожи и компактностью. Они идеально подходят для использования на небольших, чувствительных участках и удобны в дороге. Узнать обо всех преимуществах

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      ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС НА ТЕЛЕ, ЗАЩИТА КОЖИ

      Даже для чувствительных участков

      • Система защиты кожи
      • 1 съемный гребень, 3 мм
      • 1 элемент питания типа AA в комплекте
      • Шнур для ванной комнаты
      Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

      Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

      Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки тела, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм без непосредственного контакта острых режущих краев с кожей.

      Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

      Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

      Уникальная конструкция с двусторонним триммером и гребнем 3 мм позволяет захватывать и подрезать волоски, растущие в разных направлениях. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

      В комплект входит одна батарея типа AA, гарантирующая до 2 месяцев работы

      В комплект входит одна батарея типа AA, гарантирующая до 2 месяцев работы

      Компактный триммер, работающий от батареи типа AA, можно использовать в любых условиях — как только он вам понадобится. Одна батарея обеспечивает до двух месяцев работы (время может варьироваться в зависимости от типа волос и частоты использования). Для оптимальной работы прибора используйте только высококачественные щелочные элементы питания Philips типа AA.

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Водонепроницаемый триммер для тела на 100 % защищен от влаги, поэтому очистка не требует усилий: просто промойте его водой. Для лучших результатов рекомендуется использование на сухих волосах до принятия душа.

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Прорезиненное покрытие не скользит даже при намокании, обеспечивая точность движений как в душе, так и в обычных условиях.

      Шнур для удобного хранения в ванной комнате

      Шнур для удобного хранения в ванной комнате

      С помощью шнура для ванной комнаты триммер для тела можно подвесить в удобном месте. Полная готовность к работе в любой ситуации.

      Гарантия 2 года, не требует смазки

      Гарантия 2 года, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий блок
        Двусторонний триммер
        Комфорт для кожи
        • Система защиты кожи
        • Комфортная обработка чувствительных участков

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        1 фиксированная установка длины

      • Аксессуары

        Батареи входят в комплект
        Батарея типа AA входит в комплект
        Шнур для ванной комнаты
        Да

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        • Можно промывать под водой
        • Водонепроницаемость и простая очистка
        При работе
        Питание от аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        • Смазка не требуется
        • Лезвия не требуют замены

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Батарея AA
        Время работы
        До 2 месяцев

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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