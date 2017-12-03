BG3015/13
Идеальная гладкость
Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание.Узнать обо всех преимуществах
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Мужской стайлер для тела, созданный для стрижки любых — коротких, длинных или густых — волос одним движением. Запатентованная закругленная форма бритвенной головки и гипоаллергенная сетка защитят кожу от порезов и ссадин.
Эта система для бритья поставляется с 3 насадками для подравнивания до 3, 5 и 7 мм, однако устройство также можно использовать без насадки для подравнивания до минимальной длины. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание.
Мощный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.
Этот триммер для тела на 100% водонепроницаем и подходит в том числе для использования в душе. Для оптимальных результатов подравнивайте сухие волосы перед душем.
Этот триммер для тела удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
Теперь вы можете уверенно подравнивать и брить волосы на всех участках тела всего одним инструментом. Этот триммер для тела Philips предлагает 3 установки длины для равномерной стрижки волос на спине, плечах, груди, животе, подмышках, руках и ногах.
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