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  • Идеальная гладкость Идеальная гладкость Идеальная гладкость

    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

    BG3015/13

    Идеальная гладкость

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребни 3, 5 и 7 мм — точное подравнивание.

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    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

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    Идеальная гладкость

    Создано для защиты самых чувствительных участков кожи

    • Безопасная бритва
    • 3 съемных гребня, 3, 5, 7 мм
    • 1 ч зарядки — 50 мин автономной работы
    Защищает кожу при бритье и подравнивании волос

    Защищает кожу при бритье и подравнивании волос

    Мужской стайлер для тела, созданный для стрижки любых — коротких, длинных или густых — волос одним движением. Запатентованная закругленная форма бритвенной головки и гипоаллергенная сетка защитят кожу от порезов и ссадин.

    Подравнивание волос в любом направлении

    Подравнивание волос в любом направлении

    Эта система для бритья поставляется с 3 насадками для подравнивания до 3, 5 и 7 мм, однако устройство также можно использовать без насадки для подравнивания до минимальной длины. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание.

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    Мощный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус зарядки, оповещая о низком или высоком уровне заряда.

    Использование на влажной и сухой коже

    Использование на влажной и сухой коже

    Этот триммер для тела на 100% водонепроницаем и подходит в том числе для использования в душе. Для оптимальных результатов подравнивайте сухие волосы перед душем.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Этот триммер для тела удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос. 

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    Бережное подравнивание волос на всех участках тела

    Теперь вы можете уверенно подравнивать и брить волосы на всех участках тела всего одним инструментом. Этот триммер для тела Philips предлагает 3 установки длины для равномерной стрижки волос на спине, плечах, груди, животе, подмышках, руках и ногах.

    • Создайте свой стиль

      Количество установок длины
      3 фиксированные установки длины

    • Аксессуары

      Гребень
      3 гребня для тела (3/5/7 мм)

    • Питание

      Время работы
      50 минут
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Режущий элемент
      Сетка и двусторонний триммер
      Комфорт для кожи
      • Система комфортного скольжения
      • Комфортная обработка чувствительных участков

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Сухое и влажное бритье
      • Можно промывать под водой
      • Водонепроницаемость и простая очистка
      При работе
      Питание от аккумулятора
      Точные настройки длины
      Да

    Badge-D2C

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