Подравнивание волос в любом направлении

Эта система для бритья поставляется с 3 насадками для подравнивания до 3, 5 и 7 мм, однако устройство также можно использовать без насадки для подравнивания до минимальной длины. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание.