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Насадка для пилинга тела
Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах
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Насадка для пилинга тела
Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах
Новая насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это устройство обеспечивает наиболее эффективную процедуру по сравнению с пилингом вручную.
Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.
Благодаря специальным насадкам уход за телом и удаление волос станут более комфортными и адаптированными под ваши требования процедурами.
Подходит для использования только с Philips Satinelle Prestige.
Аксессуары
Удобство использования