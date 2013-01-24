Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Satinelle Advanced

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE611/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
    -{discount-value}

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE611/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель. Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

      2 режима удаления волос

      • Для ухода за ногами и телом
      • Керамические диски для тонких волосков
      • Дизайн S-образной формы
      • + 4 аксессуара
      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Для бережного удаления волосков предназначена насадка для чувствительных участков в области подмышек и в зоне бикини.

      Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

      Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

      Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Отшелушивающая перчатка
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Керамические диски
        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        Сверхширокая

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки — 1,5 часа
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Быстрая зарядка
        Да

      • Технические характеристики

        Количество дисков
        17
        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Количество пинцетов
        32
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии