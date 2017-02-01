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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE611/00

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель.

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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    2 режима удаления волос

    • Для ухода за ногами и телом
    • Керамические диски для тонких волосков
    • Дизайн S-образной формы
    • + 4 аксессуара
    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

    Первый эпилятор S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.

    Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

    Для бережного удаления волосков предназначена насадка для чувствительных участков в области подмышек и в зоне бикини.

    Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

    Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол
      Стандартный чехол
      Насадка-триммер для линии бикини
      Да
      Гребень для бикини-триммера
      Да
      Отшелушивающая перчатка
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Время зарядки — 1,5 часа
      Быстрая зарядка
      Да
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Количество дисков
      17
      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      Количество пинцетов
      32
      Эпиляция на скорости 1
      64 000 в минуту
      Эпиляция на скорости 2
      70 400 в минуту

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Беспроводной
      Да
      Ручка
      Эргономичная
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Система эпиляции
      Запатентованная система эпиляции
      Головка эпилятора
      Сверхширокая

    Badge-D2C

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