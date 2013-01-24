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Эффективная эпиляция, бережная к коже
Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!
Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела и лица без лишних усилий.
Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.
Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.
Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела.
В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.
Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.
Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.
Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи – теперь вам не придется делать это руками.
Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.
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