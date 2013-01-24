Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Epilator Series 8000

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE735/00
Общая оценка / 5
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже
    -{discount-value}

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE735/00
    Общая оценка / 5

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Эффективная эпиляция, бережная к коже

      Гладкая кожа до 4 недель

      • Для ухода за ногами и телом
      • Эффективная эпиляция
      • + 8 аксессуаров
      Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

      Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

      Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Удобная ручка S-образной формы

      Удобная ручка S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

      Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

      Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

      Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Насадка для пилинга тела
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка для оптимального контакта
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        S-образная форма
        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да

      • Высокое качество

        Головка эпилятора
        Сверхширокая
        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту
        Количество пинцетов
        32

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Зарядка за 2 часа
        Быстрая зарядка
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Награда IF Design Award 2016