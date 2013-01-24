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Бережное и гладкое бритье
Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и гладкое бритье
Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Бережное и гладкое бритье
Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и гладкое бритье
Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.
По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.
Наш уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу стоп.
Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.
Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.
В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.
Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время бритья
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Высокое качество
Аксессуары
Удобство использования
Особенности
Технические характеристики
Питание