Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

SatinShave Prestige

Бритва с аккумулятором для сухого и влажного бритья

BRL175/00
Общая оценка / 5
  • Бережное и гладкое бритье Бережное и гладкое бритье Бережное и гладкое бритье
    -{discount-value}

    SatinShave Prestige Бритва с аккумулятором для сухого и влажного бритья

    BRL175/00
    Общая оценка / 5

    Бережное и гладкое бритье

    Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    SatinShave Prestige Бритва с аккумулятором для сухого и влажного бритья

    Бережное и гладкое бритье

    Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Бережное и гладкое бритье

    Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    SatinShave Prestige Бритва с аккумулятором для сухого и влажного бритья

    Бережное и гладкое бритье

    Оцените гладкое, но вместе с тем бережное бритье ног и тела. Женская бритва SatinShave Prestige обеспечивает чистое и комфортное бритье без раздражения. Гладкая кожа ног и тела каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все lady-shavers

      Бережное и гладкое бритье

      Теперь с дисковой электропилкой

      • Бритва с одинарной сеткой
      • Зарядка 1,5 часа
      • + 6 аксессуаров
      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Наш уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу стоп.

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время бритья

      Эргономичный дизайн S-образной формы

      Эргономичный дизайн S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Бритвенная головка
        Бритва с одинарной сеткой
        Функции для защиты кожи
        Закругленные кончики триммера

      • Аксессуары

        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Насадка Skin stretcher
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да
        Дисковая электропилка для ног
        Да

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Влажное и сухое бритье
        Да
        Индикатор батареи
        • Зарядка аккумулятора
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Материал сетки
        Никель
        Количество бритвенных сеток
        1

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Перезарядка
        Да
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Время зарядки — 1,5 часа

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии