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Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини
Надоели бесконечные раздражения кожи и порезы? Триммер Philips BikiniGenie — это простое и безопасное решение для создания и поддержания идеальной формы линии бикини. Узнать обо всех преимуществах
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Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини
Надоели бесконечные раздражения кожи и порезы? Триммер Philips BikiniGenie — это простое и безопасное решение для создания и поддержания идеальной формы линии бикини. Узнать обо всех преимуществах
Дайте волю фантазии! Установите гребень для подравнивания на насадку-триммер и подравнивайте волоски с точностью до 3 мм.
Насадка-триммер для линии бикини подравнивает волосы до длины 0,5 мм, создавая максимально ухоженный вид.
Хотите добиться идеальной гладкости кожи в некоторых зонах линии бикини? После использования насадки-триммера воспользуйтесь бритвенной мини-головкой для идеально чистого бритья.
Закругленные режущие зубчики идеально подходят для безопасного и эффективного удаления волосков и подравнивания линии бикини. Никаких царапин и порезов.
Больше никаких проводов! BikiniGenie работает от батарей. Батареи типа AA входят в комплект.
Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.
Быстрая и гигиеничная очистка триммера с помощью прилагающейся щеточки для очистки.
Благодаря удобной эргономичной ручке подравнивать, сбривать волоски и моделировать линию бикини станет гораздо проще.
Особенности
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