Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

BikiniGenie

Триммер для линии бикини

BRT382/15
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини
    -{discount-value}

    BikiniGenie Триммер для линии бикини

    BRT382/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини

    Надоели бесконечные раздражения кожи и порезы? Триммер Philips BikiniGenie — это простое и безопасное решение для создания и поддержания идеальной формы линии бикини. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    BikiniGenie Триммер для линии бикини

    Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини

    Надоели бесконечные раздражения кожи и порезы? Триммер Philips BikiniGenie — это простое и безопасное решение для создания и поддержания идеальной формы линии бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все trimmers

      Простое и безопасное решение для моделирования линии бикини

      Подравнивание, бритье и стайлинг

      • Подравнивание, бритье и стайлинг
      • Насадка-триммер для линии бикини
      • Насадка-гребень и бритвенная головка
      Насадка-гребень для подравнивания волос до длины 3 мм.

      Насадка-гребень для подравнивания волос до длины 3 мм.

      Дайте волю фантазии! Установите гребень для подравнивания на насадку-триммер и подравнивайте волоски с точностью до 3 мм.

      Насадка-триммер для линии бикини подравнивает волосы до длины 0,5 мм.

      Насадка-триммер для линии бикини подравнивает волосы до длины 0,5 мм.

      Насадка-триммер для линии бикини подравнивает волосы до длины 0,5 мм, создавая максимально ухоженный вид.

      Бритвенная мини-головка для создания законченного образа после подравнивания.

      Бритвенная мини-головка для создания законченного образа после подравнивания.

      Хотите добиться идеальной гладкости кожи в некоторых зонах линии бикини? После использования насадки-триммера воспользуйтесь бритвенной мини-головкой для идеально чистого бритья.

      Закругленные зубчики эффективно срезают волоски, защищая кожу.

      Закругленные режущие зубчики идеально подходят для безопасного и эффективного удаления волосков и подравнивания линии бикини. Никаких царапин и порезов.

      Питание от батарей для портативности.

      Больше никаких проводов! BikiniGenie работает от батарей. Батареи типа AA входят в комплект.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      В комплект входит щеточка для очистки триммера

      Быстрая и гигиеничная очистка триммера с помощью прилагающейся щеточки для очистки.

      Эргономичный дизайн для удобного моделирования линии бикини.

      Благодаря удобной эргономичной ручке подравнивать, сбривать волоски и моделировать линию бикини станет гораздо проще.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Щеточка для чистки
        Да
        Насадка-гребень
        подравнивание до 3 и 5 мм
        Эргономичный дизайн
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Для использования на влажной и сухой коже
        Да

      • Гарантия

        2 г
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии