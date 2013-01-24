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Beardtrimmer series 1000

Триммер для бороды

BT1005/10
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Общая оценка / 5
  • Триммер для профессионального ухода Триммер для профессионального ухода Триммер для профессионального ухода
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    Beardtrimmer series 1000 Триммер для бороды

    BT1005/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Триммер для профессионального ухода

    Триммер для бороды Philips серии 1000 безопасен для кожи и гарантирует неизменно превосходный результат. Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Beardtrimmer series 1000 Триммер для бороды

    Триммер для профессионального ухода

    Триммер для бороды Philips серии 1000 безопасен для кожи и гарантирует неизменно превосходный результат. Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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      Триммер для профессионального ухода

      Долгий срок службы и бережное воздействие на кожу

      • Триммер для профессионального ухода
      • 4 встроенные установки длины
      • Работа от батареи типа AA
      • До 2 месяцев использования*
      Закругленные края гладко скользят по коже

      Закругленные края гладко скользят по коже

      Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      Установки длины: от 1,5 мм до 7 мм; 0,5 мм без гребня

      Установки длины: от 1,5 мм до 7 мм; 0,5 мм без гребня

      Наденьте гребень и выберите нужную установку длины от 1,5 мм до 7 мм или используйте прибор без гребня для подравнивания щетины до 0,5 мм.

      2-летняя международная гарантия, смазка не требуется

      2-летняя международная гарантия, смазка не требуется

      Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

      Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки

      Откидную головку легко чистить с помощью прилагаемой щеточки

      Просто откиньте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.

      До 120 мин работы в беспроводном режиме

      До 120 мин работы в беспроводном режиме

      Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев, 120 мин работы в беспроводном режиме. (Батареи типа AA не входят в комплект.)

      Гребень повторяет контуры лица для чистого и аккуратного подравнивания

      Гребень повторяет контуры лица для чистого и аккуратного подравнивания

      Гибкий направляющий гребень повторяет каждый контур лица, гарантируя равномерное, быстрое и удобное подравнивание.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Очистка
        Откидная головка

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Батарея типа AA (не входит в комплект)

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

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