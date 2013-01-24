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Триммер для профессионального ухода
Триммер для бороды Philips серии 1000 безопасен для кожи и гарантирует неизменно превосходный результат. Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
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Триммер для профессионального ухода
Триммер для бороды Philips серии 1000 безопасен для кожи и гарантирует неизменно превосходный результат. Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Наденьте гребень и выберите нужную установку длины от 1,5 мм до 7 мм или используйте прибор без гребня для подравнивания щетины до 0,5 мм.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
Просто откиньте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
Набор батарей обеспечивает работу прибора до 2 месяцев, 120 мин работы в беспроводном режиме. (Батареи типа AA не входят в комплект.)
Гибкий направляющий гребень повторяет каждый контур лица, гарантируя равномерное, быстрое и удобное подравнивание.
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