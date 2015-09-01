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    Beardtrimmer series 9000 Водонепроницаемый триммер для бороды

    BT9290/32

    Абсолютная точность

    Создавайте четкие и симметричные линии благодаря уникальной технологии лазерного наведения. Идеальный контроль и точность подравнивания.

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    Beardtrimmer series 9000 Водонепроницаемый триммер для бороды

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    Абсолютная точность

    Первый триммер для бороды с технологией лазерного наведения

    • Установки длины с шагом 0,2 мм
    • Металлический двусторонний триммер
    • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
    • с лазерным наведением
    Используйте лазерное наведение для создания ровных и симметричных линий

    Используйте лазерное наведение для создания ровных и симметричных линий

    Тонкий лазерный луч указывает траекторию, по которой необходимо перемещать триммер для подравнивания в нужной зоне и получения идеального результата.

    Колесико настройки фиксирует нужную установку длины

    Колесико настройки фиксирует нужную установку длины

    Для выбора нужной длины просто поверните колесико на ручке, пока не отобразится нужная установка. После этого выбранная установка будет зафиксирована.

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров

    Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

    Безопасные и высококачественные лезвия для точного подравнивания

    Безопасные и высококачественные лезвия для точного подравнивания

    Стальные лезвия слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

    60 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

    60 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

    Одной зарядки в течение часа достаточно для 60 минут автономной работы. А если заряд закончится в процессе подравнивания, просто подключите прибор к розетке электросети.

    100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

    100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

    Для очистки головки триммера просто ополосните ее под струей воды.

    Гребень для точного подравнивания и гребень для бороды

    Гребень для точного подравнивания и гребень для бороды

    Гребень для точного подравнивания можно использовать вместо гребня для бороды, чтобы сбривать волосы на труднодоступных участках или создавать четкие контуры. Используйте гребень для бороды для быстрого и ровного подравнивания.

    На LED-дисплее отображается выбранная установка длины

    На LED-дисплее отображается выбранная установка длины

    На LED-дисплее отображается выбранная установка длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате.

    Установка длины 0,4 мм для создания эффекта трехдневной щетины

    Установка длины 0,4 мм для создания эффекта трехдневной щетины

    Если вы хотите создать эффект трехдневной щетины, просто выберите на триммере установку минимальной длины — 0,4 мм. Для идеально точного подравнивания бороды выберите любую подходящую установку.

    2 года гарантии, поддержка напряжения разных стандартов, смазка не требуется

    2 года гарантии, поддержка напряжения разных стандартов, смазка не требуется

    На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

    Защитный чехол для хранения и поездок

    Защитный чехол для хранения и поездок

    Чехол для путешествий защищает триммер во время поездок и обеспечивает удобство хранения.

    На LED-дисплее отображается уровень заряда аккумулятора

    На LED-дисплее отображается уровень заряда аккумулятора, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.

    • Высокая точность

      Установки длины
      17 установок от 0,4 до 7 мм

    • Аксессуары

      Чехол
      Да
      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Гребень для бороды
      Да
      Гребень для точного подравнивания
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В

    • Обслуживание

      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Удобство использования

      Очистка
      100%-ая водонепроницаемость
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора
      Время работы от аккумулятора
      1 час зарядки для 60 минут работы

    Badge-D2C

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