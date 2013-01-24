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Абсолютная точность
Создавайте четкие и симметричные линии благодаря уникальной технологии лазерного наведения. Идеальный контроль и точность подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
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Абсолютная точность
Создавайте четкие и симметричные линии благодаря уникальной технологии лазерного наведения. Идеальный контроль и точность подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
Тонкий лазерный луч указывает траекторию, по которой необходимо перемещать триммер для подравнивания в нужной зоне и получения идеального результата.
Для выбора нужной длины просто поверните колесико на ручке, пока не отобразится нужная установка. После этого выбранная установка будет зафиксирована.
Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.
Стальные лезвия слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Одной зарядки в течение часа достаточно для 60 минут автономной работы. А если заряд закончится в процессе подравнивания, просто подключите прибор к розетке электросети.
Для очистки головки триммера просто ополосните ее под струей воды.
Гребень для точного подравнивания можно использовать вместо гребня для бороды, чтобы сбривать волосы на труднодоступных участках или создавать четкие контуры. Используйте гребень для бороды для быстрого и ровного подравнивания.
На LED-дисплее отображается выбранная установка длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате.
Если вы хотите создать эффект трехдневной щетины, просто выберите на триммере установку минимальной длины — 0,4 мм. Для идеально точного подравнивания бороды выберите любую подходящую установку.
На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.
Чехол для путешествий защищает триммер во время поездок и обеспечивает удобство хранения.
На LED-дисплее отображается уровень заряда аккумулятора, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.
Аксессуары
Удобство использования
Высокая точность
Питание
Обслуживание
CP0797/01
CP0905/01
CP0407/01