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Beardtrimmer series 9000

Триммер для бороды

BT9297/15
Общая оценка / 5
3 награды
  • Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения
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    Beardtrimmer series 9000 Триммер для бороды

    BT9297/15
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения

    Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 9000 Триммер для бороды

    Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения

    Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах

    Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения

    Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 9000 Триммер для бороды

    Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения

    Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица. Узнать обо всех преимуществах

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      Первый в мире триммер для бороды с системой лазерного наведения

      Лазерное наведение триммера для идеальной симметрии

      • Лазерное наведение
      • Металлические лезвия
      • Триммер для контуров в комплекте
      • Улучшенный литийионный аккумулятор
      Лазерное наведение для неизменно точного, симметричного подравнивания

      Лазерное наведение для неизменно точного, симметричного подравнивания

      Создайте идеальные контуры бороды, используя нашу первоклассную систему лазерного наведения. Следуйте траектории красной световой линии, чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица.

      Металлические лезвия с двойной заточкой для быстрого подравнивания

      Металлические лезвия с двойной заточкой для быстрого подравнивания

      Наши прочные металлические лезвия с двойной заточкой срезают даже самые густые волоски и прослужат вам в течение долгого времени. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга. Точное моделирование и ровные линии — раз за разом.

      Приподнимает и направляет волоски к лезвию для равномерного подравнивания без усилий

      Приподнимает и направляет волоски к лезвию для равномерного подравнивания без усилий

      Подравнивайте щетину одним движением: наша инновационная система Lift&Trim приподнимает каждый волосок и направляет их все к лезвиям из нержавеющей стали с двойной заточкой. Результат — ровная щетина и подравнивание всего одним движением.

      80 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      80 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      Зарядка триммера для бороды с помощью нашего усовершенствованного литийионного аккумулятора в течение 1 часа обеспечивает 80 минут автономной работы. Если вам необходима длительная обработка, просто подключите триммер к сети. Триммер может работать как в беспроводном режиме, так и от сети электропитания.

      Точное подравнивание до длины 0,4–7 мм с шагом 0,2 мм

      Точное подравнивание до длины 0,4–7 мм с шагом 0,2 мм

      Моделируйте максимально четкие линии бороды, выбирая длину волосков с точностью до 0,2 мм. Используйте регулятор для выбора и фиксации желаемой длины — от 0,4 до 7 мм.

      На светодиодном дисплее четко отображается установка длины

      На светодиодном дисплее четко отображается установка длины

      Поверните регулятор, чтобы отобразить выбранную установку длины в миллиметрах на светодиодном дисплее.

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Узнать, требуется ли зарядить триммер, можно в одно мгновение. 3 деления оповещают об оставшемся времени зарядки, а также показывают статус зарядки, когда триммер подключен к сети.

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      На 100 % водонепроницаемый для простой и эффективной очистки

      Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.

      Неизменное качество работы, даже при обработке густых волос

      Неизменное качество работы, даже при обработке густых волос

      Мощный мотор этого триммера обеспечивает неизменное качество обработки вне зависимости от густоты волос на разных участках. Весь процесс подравнивания будет одинаково эффективным от начала и до конца.

      Закругленные концы предотвращают раздражение кожи

      Закругленные концы предотвращают раздражение кожи

      Идеальное подравнивание и защита кожи. Закругленные концы лезвий триммера предотвращают появление раздражения, даже если вы не используете гребень.

      Триммер для создания контура: идеальный образ и четкие линии

      Триммер для создания контура: идеальный образ и четкие линии

      Идеальное завершение образа. Установите триммер для контуров, чтобы подчеркнуть идеальные линии бороды или усов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Регулировка (шаг изменения длины)
        От 0,2 мм
        Диапазон настроек длины
        0,4–7 мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Создайте свой стиль

        Лазерное наведение
        Идеальная симметричная борода
        Количество установок длины
        17 установок длины

      • Аксессуары

        Гребень
        Встроенный гребень приподнимает волоски
        Триммер для контуров в комплекте
        Да
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        80 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        • Цифровые установки длины
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Отделка
        Хромированная отделка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

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