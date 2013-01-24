80 минут работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

Зарядка триммера для бороды с помощью нашего усовершенствованного литийионного аккумулятора в течение 1 часа обеспечивает 80 минут автономной работы. Если вам необходима длительная обработка, просто подключите триммер к сети. Триммер может работать как в беспроводном режиме, так и от сети электропитания.