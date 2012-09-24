Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки

Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.