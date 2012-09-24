Ключевые слова для поиска

  • Подключение к приборной панели Подключение к приборной панели Подключение к приборной панели

    CarStudio Автомобильная мультимедийная док-система

    CMD310/12

    Подключение к приборной панели

    Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с iPhone/iPod. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    CarStudio Автомобильная мультимедийная док-система

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Подключение к приборной панели

    с бесплатным приложением для iPhone для комфортного использования в автомобиле

    • Док-станция для iPod/iPhone
    Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки

    Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки

    Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

    Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

    Выдвижная станция придаст приборной панели аккуратный и элегантный внешний вид

    Благодаря выдвижной док-станции Philips приборная панель всегда будет выглядеть аккуратной. Чтобы придать автомобилю безукоризненный вид, спрячьте док-станцию, полностью задвинув ее одним движением. Оригинальный дизайн позволяет полностью спрятать док-станцию. Автомобильные мультимедийные системы Philips ставят простоту на высшую ступень.

    Бесплатное приложение Philips CarStudio — полный контроль над воспроизведением

    Бесплатное приложение Philips CarStudio — полный контроль над воспроизведением

    Приложение Philips CarStudio дополняет док-станцию Philips множеством уникальных функций. Вы сможете совершать вызовы по громкой связи с помощью iPhone, просматривать музыкальную коллекцию и обмениваться музыкой с друзьями на Facebook и Twitter. Когда экран iPhone или iPod расположен горизонтально, кнопки управления увеличиваются для более удобного доступа к функциям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу это приложение идеально для использования в автомобиле. Приложение можно загрузить совершенно бесплатно в Apple App Store.

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

    Удобная зарядка и использование всех функций iPhone/iPod с помощью док-станции

    С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите iPhone или iPod в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите устройство Apple в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
      Улучшение звука
      MAX Sound, Динамическое усиление басов
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP, HFP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      прямая видимость, 8 м

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

    • Дисплей

      Тип
      Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA
      Поддерживаемые медианосители
      Флэш-накопитель USB
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.