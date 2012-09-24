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Подключение к приборной панели
Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с iPhone/iPod. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.Узнать обо всех преимуществах
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Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
Благодаря выдвижной док-станции Philips приборная панель всегда будет выглядеть аккуратной. Чтобы придать автомобилю безукоризненный вид, спрячьте док-станцию, полностью задвинув ее одним движением. Оригинальный дизайн позволяет полностью спрятать док-станцию. Автомобильные мультимедийные системы Philips ставят простоту на высшую ступень.
Приложение Philips CarStudio дополняет док-станцию Philips множеством уникальных функций. Вы сможете совершать вызовы по громкой связи с помощью iPhone, просматривать музыкальную коллекцию и обмениваться музыкой с друзьями на Facebook и Twitter. Когда экран iPhone или iPod расположен горизонтально, кнопки управления увеличиваются для более удобного доступа к функциям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу это приложение идеально для использования в автомобиле. Приложение можно загрузить совершенно бесплатно в Apple App Store.
Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
С автомобильной мультимедийной системой Philips вождение будет еще удобней. Просто установите iPhone или iPod в док-станцию — и он превратится в часть автомобильной аудиосистемы. Больше никаких трудностей с подключением и спутанными проводами. Просто установите устройство Apple в док-станцию и заряжайте его, воспроизводите с него музыку и совершайте вызовы по громкой связи. Помимо всего прочего, также можно пользоваться и другими доступными на устройстве функциями, например системой навигации и сервисами определения местоположения. С Philips ваша поездка всегда будет приятной.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Дисплей
Аудиовоспроизведение
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