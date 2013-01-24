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Насадка для точного подравнивания

CP0170/01
  • Сменное окошко для Lumea Сменное окошко для Lumea Сменное окошко для Lumea
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    Насадка для точного подравнивания

    CP0170/01

    Сменное окошко для Lumea

    Для замены имеющегося светового окошка Lumea Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка для точного подравнивания

    Сменное окошко для Lumea

    Для замены имеющегося светового окошка Lumea Узнать обо всех преимуществах

    Сменное окошко для Lumea

    Для замены имеющегося светового окошка Lumea Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Насадка для точного подравнивания

    Сменное окошко для Lumea

    Для замены имеющегося светового окошка Lumea Узнать обо всех преимуществах

    Сменное окошко для Lumea

    Стеклянный фильтр

    • Система удаления волос IPL
    • Система SkinCare

    Технические характеристики

    • Replaceable part

      Подходит для:
      • SC2006
      • SC2008
      • SC2003
      Совместимость:
      • SC2007
      • SC2009

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