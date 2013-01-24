Для тщательной очистки бритвы

Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе. В основе работы системы SmartClean лежит автоматическая программа, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах