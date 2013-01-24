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SmartClean

CP0253
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  • Для тщательной очистки бритвы Для тщательной очистки бритвы Для тщательной очистки бритвы
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    SmartClean

    CP0253
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для тщательной очистки бритвы

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе. В основе работы системы SmartClean лежит автоматическая программа, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartClean

    Для тщательной очистки бритвы

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе. В основе работы системы SmartClean лежит автоматическая программа, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья! Узнать обо всех преимуществах

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      Для тщательной очистки бритвы

      • Для бритв S5xxx – S7xxx

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • S5008
        • S5010
        • S5011
        • S5013
        • S5015
        • S5050
        • S5070
        • S5075
        • S5077
        • S5078
        • S5079
        • S5080
        • S5081
        • S5085
        • S5205
        • S5290
        • S5355
        • S7310
        • S7311
        • S7320
        • S7370
        • S7510
        • S7520
        • S7530
        • S7550
        • S7710
        • S5082
        • S5090
        • S5095
        • S5100
        • S5110
        • S5130
        • S5140
        • S5150
        • S5210
        • S5211
        • S5230
        • S5270
        • S5271
        • S5310
        • S5320
        • S5330
        • S5340
        • S5360
        • S5370
        • S5380
        • S5390
        • S5391
        • S5400
        • S5420
        • S5510
        • S5520
        • S5560
        • S5570
        • S5600
        • S5610
        • S5620
        Подходит для:
        • S7720
        • S7780
        • S7920
        Подходит для моделей:
        S5672
        Подходит для:
        S5941/27

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