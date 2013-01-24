Деталь стайлера для бороды

Этот гребень, используемый со стайлером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах