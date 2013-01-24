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Гребень

CP0286
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  • Деталь стайлера для бороды Деталь стайлера для бороды Деталь стайлера для бороды
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    Гребень

    CP0286
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    Деталь стайлера для бороды

    Этот гребень, используемый со стайлером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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    Гребень

    Деталь стайлера для бороды

    Этот гребень, используемый со стайлером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь стайлера для бороды

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      • 3 мм

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        BG2040/34
        Подходит для
        BG2040
        Совместимость:
        • S728/17
        • S728/20
        • S5420
        Подходит для:
        • BG2024
        • BG2025
        • BG2026
        • BG2028
        • BG2034
        • BG2036
        • BG2038
        • S738
        • YS521
        • YS522
        • YS524
        • YS534

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