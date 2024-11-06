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  • Гребень для бороды OneBlade Гребень для бороды OneBlade Гребень для бороды OneBlade

    OneBlade Гребень для бороды 1 мм

    CP0362

    Гребень для бороды OneBlade

    Этот гребень для OneBlade обеспечит комфортное подравнивание и уход за бородой в вашем стиле. Гарантия точности для создания желаемого образа.

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    OneBlade Гребень для бороды 1 мм

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    Гребень для бороды OneBlade

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    • Серый
    • Длина волос: 1 мм

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасные части

      Подходит для следующих продуктов
      • QP2510, QP2620, QP2630, QP2520, QP2521
      • QP2522, QP2530, QP2531, QP2511, QP1324
      • S5898, S7887, MG9530, MG9540, MG9552
      • MG9553, MG9555, MG9710, MG9720,
      • QP1424, QP2724, QP2834
    Badge-D2C

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