CP0363
Гребень для бороды OneBlade
Этот гребень для OneBlade обеспечит комфортное подравнивание и уход за бородой в вашем стиле. Гарантия точности для создания желаемого образа.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Запасные части
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.