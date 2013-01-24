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Режущий блок

CP0394
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  • Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос
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    Режущий блок

    CP0394
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Деталь машинки для стрижки волос

    Режущий блок насадки для бритья головы. Обеспечивает гладкое бритье без царапин и порезов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Режущий блок

    Деталь машинки для стрижки волос

    Режущий блок насадки для бритья головы. Обеспечивает гладкое бритье без царапин и порезов. Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь машинки для стрижки волос

      • Нержавеющая сталь
      • режущий блок насадки для бритья головы

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        QC5550

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