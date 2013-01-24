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Триммер для бороды

CP0405
Общая оценка / 5
  • Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос
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    Триммер для бороды

    CP0405
    Общая оценка / 5

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Триммер для бороды

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Триммер для бороды

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь машинки для стрижки волос

      • 1 шт.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HC3400
        • HC3410
        • HC3420
        • HC3422
        • HC5410
        • HC5440
        • HC5442
        • HC5450
        • HC7450
        • HC7452

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