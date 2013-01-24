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Режущий блок

CP0407
Общая оценка / 5
  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Режущий блок

    CP0407
    Общая оценка / 5

    Деталь триммера для бороды

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь триммера для бороды

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров Узнать обо всех преимуществах

    Деталь триммера для бороды

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь триммера для бороды

    Двусторонний триммер: 32 мм и 15 мм для идеально четких контуров Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь триммера для бороды

      • Нержавеющая сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • BT9280
        • BT9290
        • BT9295

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