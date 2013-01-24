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Режущий блок

CP0409
Общая оценка / 5
  • Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос
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    Режущий блок

    CP0409
    Общая оценка / 5

    Деталь машинки для стрижки волос

    Закругленные кончики лезвий предотвращают раздражение кожи, а невероятно острые режущие края обеспечивают превосходное качество подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь машинки для стрижки волос

    Закругленные кончики лезвий предотвращают раздражение кожи, а невероятно острые режущие края обеспечивают превосходное качество подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

    Деталь машинки для стрижки волос

    Закругленные кончики лезвий предотвращают раздражение кожи, а невероятно острые режущие края обеспечивают превосходное качество подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь машинки для стрижки волос

    Закругленные кончики лезвий предотвращают раздражение кожи, а невероятно острые режущие края обеспечивают превосходное качество подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь машинки для стрижки волос

      • Нержавеющая сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HC7460/15
        • HC7462/15
        • HC9450/13
        • HC9450/15
        • HC9490/13
        • HC9490/15
        Подходит для:
        • HC3400
        • HC3410
        • HC3420
        • HC3422
        • HC5410
        • HC5440
        • HC5442
        • HC5450
        • HC7450
        • HC7452

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