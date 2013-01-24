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Адаптер электропитания

CP0479
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  • Подключение бритвы к электросети Подключение бритвы к электросети Подключение бритвы к электросети
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    Адаптер электропитания

    CP0479
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Подключение бритвы к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Адаптер электропитания

    Подключение бритвы к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

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      Подключение бритвы к электросети

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Стандартный евроразъем

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • AT750
        • AT751
        • AT753
        Подходит для:
        • BG2024
        • BG2025
        • BG2026
        • BG2028
        Совместимость:
        • AT756
        • AT770
        • AT790
        • AT872
        • S1310
        • S1510
        • S1520
        • S5050
        Подходит для:
        • AT610
        • AT620
        • QS6141
        • QP2531
        • AT600
        • AT621
        • S1320
        Подходит для модельного ряда:
        TT2039

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