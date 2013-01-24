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Beardtrimmer series 7000

Гребень для бороды

CP0482
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  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Beardtrimmer series 7000 Гребень для бороды

    CP0482
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Деталь триммера для бороды

    С новым комплектом из режущего элемента и гребня вы сможете подравнивать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    Beardtrimmer series 7000 Гребень для бороды

    Деталь триммера для бороды

    С новым комплектом из режущего элемента и гребня вы сможете подравнивать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

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      Деталь триммера для бороды

      Применимо для продукции, выпущенной с марта 2018 года по сентябрь 2019 года

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для модельного ряда:
        • BT7201
        • BT7203
        • BT7204
        • BT7205
        • BT7206
        • BT7210
        • BT7215
        • BT7220

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