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Чаша

CP0491
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося стакана для замены имеющегося стакана для замены имеющегося стакана
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    Чаша

    CP0491
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося стакана

    Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.

    Чаша

    для замены имеющегося стакана

    Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.

    для замены имеющегося стакана

    Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.

    Чаша

    для замены имеющегося стакана

    Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.

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      для замены имеющегося стакана

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR2505/01
        • HR2505/90
        • HR2505/91
        Подходит для:
        HR2505/00

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