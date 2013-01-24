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для замены имеющегося стакана
Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося стакана
Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.
для замены имеющегося стакана
Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося стакана
Измельчитель Philips OnionChef отличается большой чашей объемом 1,1 л — теперь вы сможете обрабатывать нужное количество ингредиентов за один прием.
Сменная деталь