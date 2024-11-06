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    All-in-One Trimmer Гребень для точной стрижки 1–3 мм

    CP2133/01

    Регулируемый гребень для бороды для триммера "Все в одном"

    Этот гребень для триммера "Все в одном" обеспечит комфортное подравнивание и уход за бородой в вашем стиле с помощью различных настроек. Гарантия точности для создания желаемого образа.

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    All-in-One Trimmer Гребень для точной стрижки 1–3 мм

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    Регулируемый гребень для бороды для триммера "Все в одном"

    Проверьте совместимость ниже

    • Универсальный триммер
    • Черный
    • Установки длины: 1–3 мм

    • Запасные части

      Подходит для следующих продуктов
      • MG7920, MG7940, MG9530, MG9540, MG9552
      • MG9553
    Badge-D2C

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