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Высокая производительность, компактный дизайн
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
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Высокая производительность, компактный дизайн
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
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