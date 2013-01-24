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Ножевой блок

CP6666
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Общая оценка / 5
  • Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн
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    Ножевой блок

    CP6666
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Высокая производительность, компактный дизайн

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Ножевой блок

    Высокая производительность, компактный дизайн

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, компактный дизайн

      Специальная конструкция мотора для обработки до 2,7 кг/мин

      • Металл

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        HR2725/00
        Подходит для:
        • HR2526/90
        • HR2726/90
        • HR2726/91
        • HR2727/50
        • HR2728/40
        • HR2728/41
        • HR2729/00

      • Подходит для:

        SENSEO® Original
        • HR2526/90
        • HR2726/90
        • HR2726/91
        • HR2727/50
        • HR2728/40
        • HR2728/41
        • HR2729/00

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