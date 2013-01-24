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Простое использование
Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое использование
Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах
Простое использование
Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое использование
Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь