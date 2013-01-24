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держатель

CP9058
Общая оценка / 5
  • Простое использование Простое использование Простое использование
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    держатель

    CP9058
    Общая оценка / 5

    Простое использование

    Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах

    держатель

    Простое использование

    Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах

    Простое использование

    Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах

    держатель

    Простое использование

    Удобный держатель легко устанавливается на устройство и обеспечивает простую очистку и замену бритвенных головок. Держатель надежно удерживает кольцо, поэтому вы сможете установить новые головки всего за несколько секунд Узнать обо всех преимуществах

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      Простое использование

      • для бритв S5xxx, S7xxx, S9xxx

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • S9021
        • S9031
        • S9041
        • S9111
        • S9112
        • S9121
        • S9151
        • S9152
        • S9161
        • S9171
        • S9311
        • S9321
        • S9371
        • S9511
        • S9521
        • S9522
        • S9531
        • S9711
        • S9712
        • S9721
        • S9731
        • S9911
        Совместимость:
        • S5008
        • S5010
        • S5011
        • S5013
        • S5015
        • S5050
        • S5070
        • S5075
        • S5077
        • S5078
        • S5079
        • S5080
        • S5081
        • S5085
        • S5205
        • S5290
        • S5355
        • S7310
        • S7311
        • S7320
        • S7370
        • S7510
        • S7520
        • S7530
        • S7550
        • S7710
        • S8950
        Подходит для:
        • S5100
        • S5110
        • S5130
        • S5140
        • S5150
        • S5210
        • S5211
        • S5230
        • S5270
        • S5271
        • S5310
        • S5320
        • S5330
        • S5340
        • S5360
        • S5370
        • S5380
        • S5390
        • S5391
        • S5400
        • S5420
        • S5510
        • S5520
        • S5560
        • S5570
        • S5600
        • S5610
        • S5620
        • S5090
        • S5095
        • S7720
        • S7780
        • S7920

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