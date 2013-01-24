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Держатель для бритвы

CP9059/01
Общая оценка / 5
  • Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок
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    Держатель для бритвы

    CP9059/01
    Общая оценка / 5

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Держатель бритвенных головок фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили держатель для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новый держатель здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Держатель для бритвы

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Держатель бритвенных головок фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили держатель для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новый держатель здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Держатель бритвенных головок фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили держатель для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новый держатель здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Держатель для бритвы

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Держатель бритвенных головок фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили держатель для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новый держатель здесь! Узнать обо всех преимуществах

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      Фиксатор для крепления бритвенных головок

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      • для бритв S7xxx – S9xxx

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • S9021
        • S9031
        • S9041
        • S9111
        • S9112
        • S9121
        • S9151
        • S9152
        • S9161
        • S9171
        • S9311
        • S9321
        • S9371
        • S9511
        • S9521
        • S9522
        • S9531
        • S9711
        • S9712
        • S9721
        • S9731
        • S9911
        Совместимость:
        • S7310
        • S7311
        • S7320
        • S7370
        • S7510
        • S7520
        • S7530
        • S7550
        • S7710
        • S8950
        Подходит для:
        • S7720
        • S7780
        • S7920

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