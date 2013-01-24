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Крышка

CP9086
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  • Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды
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    Крышка

    CP9086
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды

    Прозрачная крышка призвана продлить срок службы чайника, в случае если оригинальная крышка повреждена Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды

    Прозрачная крышка призвана продлить срок службы чайника, в случае если оригинальная крышка повреждена Узнать обо всех преимуществах

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      • пластиковый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD4667/20
        • HD4667/21

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