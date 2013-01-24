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Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды
Прозрачная крышка призвана продлить срок службы чайника, в случае если оригинальная крышка повреждена Узнать обо всех преимуществах
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Прозрачная крышка обеспечивает чистоту воды
Прозрачная крышка призвана продлить срок службы чайника, в случае если оригинальная крышка повреждена Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.