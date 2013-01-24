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Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.
Сменная деталь