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Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

CP9092
Общая оценка / 5
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    CP9092
    Общая оценка / 5

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.

    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.

    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей объемом 2,1 л, блендером объемом 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 функций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов.

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR7761
        • HR7762

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