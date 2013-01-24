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Кувшин блендера

CP9098
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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Кувшин блендера

    CP9098
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Эта запасная часть совместима только с моделями HR7776, HR7778 и HR7777, выпущенными до 1620 недели. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кувшин блендера

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Эта запасная часть совместима только с моделями HR7776, HR7778 и HR7777, выпущенными до 1620 недели. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Эта запасная часть для продукции с кодом недели производства wk1620 и ранее.

      • Проверьте информацию перед заказом
      • Обозначения расположены в нижней части
      • Изделие подходит только для
      • модели, выпущенные до недели 1620

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR7776
        • HR7777
        • HR7778

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