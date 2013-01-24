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Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

CP9131
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  • для замены имеющегося держателя аксессуаров для замены имеющегося держателя аксессуаров для замены имеющегося держателя аксессуаров
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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    CP9131
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося держателя аксессуаров

    Для хранения аксессуаров для кухонного комбайна Узнать обо всех преимуществах

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      • Серый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • HR7771/00
        • HR7771/50
        • HR7772/00
        • HR7772/50

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