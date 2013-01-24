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Viva Collection

Соединительное устройство венчика

CP9148
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося соединительного устройства венчика для замены имеющегося соединительного устройства венчика для замены имеющегося соединительного устройства венчика
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    Viva Collection Соединительное устройство венчика

    CP9148
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    для подключения венчика к прибору Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Соединительное устройство венчика

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    для подключения венчика к прибору Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    для подключения венчика к прибору Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Соединительное устройство венчика

    для замены имеющегося соединительного устройства венчика

    для подключения венчика к прибору Узнать обо всех преимуществах

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      • Сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1610/00
        • HR1610/01
        • HR1611/00
        • HR1611/01
        • HR1613/01
        • HR1613/03
        • HR1614/00
        • HR1614/01
        • HR1614/90
        • HR1615/00
        • HR1615/01
        • HR1615/90
        • HR1615/91
        • HR1616/00
        • HR1617/00
        • HR1617/01
        • HR1617/03

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