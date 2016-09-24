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Philips Avent

Клапан прибора для приготовления детского питания

CP9169
  • Отвечает за выход пара во время приготовления еды Отвечает за выход пара во время приготовления еды Отвечает за выход пара во время приготовления еды
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    Philips Avent Клапан прибора для приготовления детского питания

    CP9169

    Отвечает за выход пара во время приготовления еды

    Этот сменный клапан крепится к крышке блендера/пароварки для детского питания изнутри и отвечает за выход пара во время приготовления еды для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан прибора для приготовления детского питания

    Отвечает за выход пара во время приготовления еды

    Этот сменный клапан крепится к крышке блендера/пароварки для детского питания изнутри и отвечает за выход пара во время приготовления еды для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Отвечает за выход пара во время приготовления еды

    Этот сменный клапан крепится к крышке блендера/пароварки для детского питания изнутри и отвечает за выход пара во время приготовления еды для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан прибора для приготовления детского питания

    Отвечает за выход пара во время приготовления еды

    Этот сменный клапан крепится к крышке блендера/пароварки для детского питания изнутри и отвечает за выход пара во время приготовления еды для вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      • Прибор для приготовления детского питания
      • Белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

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