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Фильтр для чайника

CP9219
Общая оценка / 5
  • Фильтрует кипяченую воду при наливании Фильтрует кипяченую воду при наливании Фильтрует кипяченую воду при наливании
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    Фильтр для чайника

    CP9219
    Общая оценка / 5

    Фильтрует кипяченую воду при наливании

    Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!

    Фильтр для чайника

    Фильтрует кипяченую воду при наливании

    Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!

    Фильтрует кипяченую воду при наливании

    Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!

    Фильтр для чайника

    Фильтрует кипяченую воду при наливании

    Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!

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      Фильтрует кипяченую воду при наливании

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD4669
        • HD4671

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