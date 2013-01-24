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Фильтрует кипяченую воду при наливании
Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтрует кипяченую воду при наливании
Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!
Фильтрует кипяченую воду при наливании
Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтрует кипяченую воду при наливании
Фильтр для чайников Philips фильтрует вскипяченную воду от различных частиц и загрязнений. Если оригинальный фильтр поврежден или изношен, вы легко сможете заменить его!