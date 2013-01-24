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Вал для хлебопечи

CP9220
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  • Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания
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    Вал для хлебопечи

    CP9220
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания

    Если вал хлебопечи поврежден, замените его этой оригинальной запасной частью от Philips и продолжайте наслаждаться свежим хлебом по утрам.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Вал для хлебопечи

    Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания

    Если вал хлебопечи поврежден, замените его этой оригинальной запасной частью от Philips и продолжайте наслаждаться свежим хлебом по утрам.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HD9020/40

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