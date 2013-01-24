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Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания
Если вал хлебопечи поврежден, замените его этой оригинальной запасной частью от Philips и продолжайте наслаждаться свежим хлебом по утрам.
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Вал для тщательного замешивания теста и равномерного смешивания
Если вал хлебопечи поврежден, замените его этой оригинальной запасной частью от Philips и продолжайте наслаждаться свежим хлебом по утрам.