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Зарядное устройство для бритвы

CP9230
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  • Для простой подзарядки бритвы Для простой подзарядки бритвы Для простой подзарядки бритвы
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    Зарядное устройство для бритвы

    CP9230
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для простой подзарядки бритвы

    Складное зарядное устройство не займет много места ни дома, ни в дорожной сумке. Поставляется без сетевого шнура. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Зарядное устройство для бритвы

    Для простой подзарядки бритвы

    Складное зарядное устройство не займет много места ни дома, ни в дорожной сумке. Поставляется без сетевого шнура. Узнать обо всех преимуществах

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      Для простой подзарядки бритвы

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      • Для RQ1100-1199

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • RQ1150
        • RQ1160
        • RQ1180
        Подходит для:
        • RQ1131
        • RQ1141
        • RQ1145
        • RQ1151
        • RQ1155
        • RQ1175
        • RQ1185
        • RQ1195
        Подходит для:
        • RQ1148
        • RQ1161
        • RQ1167
        • RQ1168
        • RQ1178
        • RQ1187
        • RQ1197

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