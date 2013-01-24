Аксессуар к машинке для стрижки волос

С помощью этого гребня, который входит в комплект машинки для стрижки волос, вы можете с легкостью устанавливать различную длину для стрижки волос. Оптимальное решение для самостоятельной стрижки дома! Узнать обо всех преимуществах