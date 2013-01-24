Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Гребень для стрижки волос

CP9252/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Прецизионный гребень Прецизионный гребень Прецизионный гребень
    -{discount-value}

    Гребень для стрижки волос

    CP9252/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Прецизионный гребень

    С помощью этого гребня, который входит в комплект машинки для стрижки волос, вы можете с легкостью устанавливать различную длину для стрижки волос. Оптимальное решение для самостоятельной стрижки дома! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гребень для стрижки волос

    Прецизионный гребень

    С помощью этого гребня, который входит в комплект машинки для стрижки волос, вы можете с легкостью устанавливать различную длину для стрижки волос. Оптимальное решение для самостоятельной стрижки дома! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все personal-care-accessories

      Прецизионный гребень

      Проверить информацию о совместимости

      • Для моделей QC5530 и 5550
      • Прецизионный гребень

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QC5510
        • QC5530
        • QC5550

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты