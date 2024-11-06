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    Philips Avent Клапан для молокоотсоса

    CP9287

    Для переноса грудного молока из молокоотсоса в бутылочку

    Этот клапан поддерживает вакуум, необходимый молокоотсосу для переноса грудного молока из насоса в бутылочку. Для поддержания оптимальной работы насоса поддерживайте клапан в оптимальном состоянии.

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    Philips Avent Клапан для молокоотсоса

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    • Молокоотсосы
    • Белый

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    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми. Получить рекомендации по использованию и обслуживанию приборов, а также условия замены неисправных деталей вы можете по тел. 8 800 200 0880 или в чат Telegram «Philips_RU_Bot»

    • Сменные компоненты

      Подходит для следующих продуктов
      SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

    • Сменные компоненты

      Подходит для следующих продуктов
      SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392
    Badge-D2C

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