CP9287
Для переноса грудного молока из молокоотсоса в бутылочку
Этот клапан поддерживает вакуум, необходимый молокоотсосу для переноса грудного молока из насоса в бутылочку. Для поддержания оптимальной работы насоса поддерживайте клапан в оптимальном состоянии.Узнать обо всех преимуществах
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Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми. Получить рекомендации по использованию и обслуживанию приборов, а также условия замены неисправных деталей вы можете по тел. 8 800 200 0880 или в чат Telegram «Philips_RU_Bot»
Сменные компоненты
Сменные компоненты
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