Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми. Получить рекомендации по использованию и обслуживанию приборов, а также условия замены неисправных деталей вы можете по тел. 8 800 200 0880 или в чат Telegram «Philips_RU_Bot»