Стимулирует поток молока
Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стимулирует поток молока
Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах
Стимулирует поток молока
Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стимулирует поток молока
Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменные компоненты
Сменные компоненты
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