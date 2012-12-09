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Philips Avent

Массажная насадка для молокоотсоса

CP9289
  • Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока
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    Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

    CP9289

    Стимулирует поток молока

    Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует поток молока

    Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах

    Стимулирует поток молока

    Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует поток молока

    Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса предназначена для стимуляции потока молока и имеет пять точек для массажа. Узнать обо всех преимуществах

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      • Молокоотсосы

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменные компоненты

        Подходит для следующих продуктов
        SCF304 SCF310 SCF314 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335

      • Сменные компоненты

        Подходит для следующих продуктов
        SCD292 SCF168 SCF290 SCF292 SCF294 SCF300 SCF302

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