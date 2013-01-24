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Гребень для бороды

CP9327
Общая оценка / 5
  • Аксессуар универсального стайлера Аксессуар универсального стайлера Аксессуар универсального стайлера
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    Гребень для бороды

    CP9327
    Общая оценка / 5

    Аксессуар универсального стайлера

    Этот гребень, используемый с универсальным стайлером, позволяет подравнивать и моделировать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Гребень для бороды

    Аксессуар универсального стайлера

    Этот гребень, используемый с универсальным стайлером, позволяет подравнивать и моделировать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Аксессуар универсального стайлера

    Этот гребень, используемый с универсальным стайлером, позволяет подравнивать и моделировать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Гребень для бороды

    Аксессуар универсального стайлера

    Этот гребень, используемый с универсальным стайлером, позволяет подравнивать и моделировать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      Аксессуар универсального стайлера

      • Для модельного ряда QG3320 – QG3352
      • 32 мм, 1–18 мм

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QG3320
        • QG3331
        • QG3332
        • QG3333
        • QG3340
        • QG3342
        • QG3343
        Подходит для:
        • QG3334/15
        • QG3398/15

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