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Толкатель

CP9546
  • для замены имеющегося толкателя для замены имеющегося толкателя для замены имеющегося толкателя
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    Толкатель

    CP9546

    для замены имеющегося толкателя

    Эта деталь используется для проталкивания ингредиентов.

    Толкатель

    для замены имеющегося толкателя

    Эта деталь используется для проталкивания ингредиентов.

    для замены имеющегося толкателя

    Эта деталь используется для проталкивания ингредиентов.

    Толкатель

    для замены имеющегося толкателя

    Эта деталь используется для проталкивания ингредиентов.

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      для замены имеющегося толкателя

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HR1871/00
        Подходит для:
        • HR1870/05
        • HR1870/10
        • HR1870/70
        • HR1871/05
        • HR1871/10
        • HR1871/11
        • HR1871/15
        • HR1871/70
        • HR1872/30
        • HR1873/00
        • HR1873/72
        • HR1874/70
        • HR1876/70
        • HR1871/71
        • HR1874/74
        • HR1869/00
        • HR1869/01
        • hr1869/05
        • HR1869/30
        • HR1869/31
        • HR1869/35
        • HR1869/60
        • HR1869/61
        • HR1869/70
        • HR1869/71
        • HR1869/80
        • HR1870/00
        • HR1870/15
        • HR1874/00

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