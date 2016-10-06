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Viva Collection

Крышка соковыжималки

CP9559
  • для замены имеющейся крышки для замены имеющейся крышки для замены имеющейся крышки
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    Viva Collection Крышка соковыжималки

    CP9559

    для замены имеющейся крышки

    Эта деталь необходима для закрытия соковыжималки

    Viva Collection Крышка соковыжималки

    для замены имеющейся крышки

    Эта деталь необходима для закрытия соковыжималки

    для замены имеющейся крышки

    Эта деталь необходима для закрытия соковыжималки

    Viva Collection Крышка соковыжималки

    для замены имеющейся крышки

    Эта деталь необходима для закрытия соковыжималки

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      для замены имеющейся крышки

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • HR1832/00
        • HR1832/01
        • HR1832/02
        • HR1832/03
        • HR1832/31
        • HR1832/41
        • HR1832/42
        • HR1832/45
        • HR1832/51
        • HR1832/52
        • HR1832/60
        • HR1832/61
        • HR1833/00
        • HR1836/00
        • HR1836/01
        • HR1836/05
        • HR1837/00

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