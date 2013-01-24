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Ножевой блок измельчителя

CP9585
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  • для замены имеющегося ножевого блока для замены имеющегося ножевого блока для замены имеющегося ножевого блока
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    Ножевой блок измельчителя

    CP9585
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося ножевого блока

    Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Ножевой блок измельчителя

    для замены имеющегося ножевого блока

    Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

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      для замены имеющегося ножевого блока

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1600/00
        • HR1600/01
        • HR1600/09
        • HR1601/00
        • HR1601/19
        • HR1602/00
        • HR1602/01
        • HR1603/00
        • HR1604/00
        • HR1604/01
        • HR1604/03
        • HR1604/09
        • HR1605/00
        • HR1605/01
        • HR1606/00
        • HR1607/00
        • HR1608/00
        • HR1608/03
        • HR1609/00
        • HR1609/03

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